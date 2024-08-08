Херсонская область: рай для рыболовов и туристов

Херсонская область предлагает богатые возможности для рыболовного туризма

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Херсонская область, славящаяся живописными берегами Черного и Азовского морей, а также многочисленными реками, озерами и водоемами, обладает богатым потенциалом для рыболовного туризма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма региона.

Фото: Openverse by spoilt.exile, CC BY-SA 2.0

Одним из популярных мест для рыболовов является село Стрелковое. Его широкая пляжная полоса привлекает как местных жителей, так и туристов, желающих отдохнуть от городской суеты и насладиться процессом ловли рыбы. Здесь, по информации ведомства, можно поймать различные виды рыб, включая пеленгаса, кефаль, судака, окуня и карпа.

Как поделился опытный рыбак дед Матвей, за два часа он смог выловить 78 килограммов пеленгаса. Он отметил, что часто приезжает на побережье Стрелкового, чтобы отдохнуть и получить удовольствие от рыбалки.