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Турецкие курорты страдают от снижения турпотока

Турецкие курорты сообщают о снижении числа туристов

2:28
Туризм

Ещё один курорт Турции оказался поражён болезнью отсутствия туристов: на эту негативную тенденцию пожаловался на этот раз вовсе не приморский курорт. Как сообщает Турпром, согласно данным, полученным из Статистической и информационной системы туризма Управления культуры и туризма провинции Эрзурум, количество туристов, приезжающих в этот город зимнего туризма и горнолыжного спорта, снизилось по сравнению с 2023 годом. Болезненная тенденция, которая началась с Анталии, продолжается.

Турецкие курорты сообщают о снижении числа туристов
Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

За первые шесть месяцев 2023 года в город приехали 180 364 туриста, включая 14 268 иностранных туристов и 166 364 внутренних туристов. В этом же году за первые шесть месяцев 2024 года город посетили 178 794 туриста, из которых 13 856 были иностранными туристами, а 164 938 — внутренними.

Иностранные туристы, в основном из Ирана, Азербайджана, России и Германии, приезжали в марте и июне. Курорт известен среди наших туристов как горнолыжный. На курорте жалуются на недостаточную перевозку как на основную причину снижения числа туристов.

В целом это — общая тенденция. Турецкие отели уже объявили, что вынуждены будут закрыться раньше времени после того, как туристы массово начали покидать страну. Хамит Кук, ведущий консультант Ассоциации турецких туристических агентств, пожаловался британскому изданию Express, заявив, что многие недорогие отели в популярных туристических местах в настоящее время заполнены лишь наполовину, несмотря на пик сезона.

"Средняя заполняемость номеров в отелях Бодрума, Мармариса, Фетхие и Антальи в настоящее время составляет около 80%", — заявил он.

Турецкий эксперт подчеркнул, что "пустующих отелей" нет, но на фоне того, что в предыдущие годы уровень заполняемости номеров составлял 100%, тренд тревожный. Заполняемость номеров снизилась в среднем на 15-20%.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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