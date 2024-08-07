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Туристы жалуются на отдых в Анапе: от цен до ротавируса

Туристы начали жаловаться на отдых в Анапе

2:44
Туризм

Несмотря на штормовую погоду и проблемы с электричеством, россияне продолжают ездить в Анапу. Туристы, побывавшие на этом популярном курорте, поделились своими впечатлениями.

Туристы начали жаловаться на отдых в Анапе
Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, CC0

Еда и цены
Жительница Липецка Кристина, отдыхавшая в Анапе в конце июля, отметила, что ей понравилась еда в местных ресторанах, а цены показались приемлемыми. "В кафе цены такие же, как у нас в городе. В шашлычных тоже всё адекватно. Юг разный. В Адлере в кафе и шашлычных цены были неадекватные — не понравилось", — рассказала она NEWS. ru. Однако фрукты в магазинах оказались дорогими. Туристка из Мурманска также пожаловалась в соцсетях, что на рынках цены постоянно растут, а продавцы стараются нажиться на туристах. Некоторые туристы сообщили, что их пытались обмануть в шашлычных.

Море
Туристы отмечают, что море в Анапе неглубокое, а пляжи песчаные, однако вода часто грязная и цветет. Некоторые туристы, приехав на курорт, так и не рискнули искупаться. Впрочем, не всё так плохо — можно найти чистые участки, а водоросли иногда исчезают через несколько часов. Помимо водорослей, в воде можно встретить медуз.

Ротавирус
Случаи заражения ротавирусом среди туристов в Сочи становятся всё более частыми, а в Анапе это тоже встречается, хоть и реже. Туристка из Мурманска рассказала, что её сын тяжело перенес болезнь, с сильной рвотой и поносом. Семья из Краснодара также переболела ротавирусом и связывает это с плохой работой канализации и нехваткой туалетов в Анапе.

Комфорт
По словам туристов, пляжи, принадлежащие отелям, оборудованы душевыми, кабинками для переодевания, зонтами и мусорными баками. Территория регулярно убирается, что создает комфортные условия для отдыха. Однако общественные пляжи перегружены, там бегают бродячие собаки, пахнет сигаретами и шашлыком, и всегда шумно. Аренда лежака стоит 400 рублей в день, но есть и бесплатные места под тентами.

Некоторые туристы жалуются на таксистов, агрессивно навязывающих свои услуги, и на обилие пьяных людей и конфликтов в Анапе. "Нигде, даже в Абхазии, не видела столько алкашей и драк, как в Анапе", — поделилась туристка. Помимо этого, у дорог стоят мешки с мусором, а на каждом углу продают алкоголь. Один из туристов, отдохнув в Сочи, заявил, что больше туда не поедет и друзьям не посоветует.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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