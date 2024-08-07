Туристический бум в Санкт-Петербурге: на 20% больше гостей в 2024 году

В Санкт-Петербурге в период с января по июнь 2024 года побывали около 5 млн туристов, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом.
Об этом сообщает neva. today, ссылаясь на пресс-службу Смольного.
Летом 14% всех внутренних бронирований на авиарейсы туда-обратно в пределах России приходится на Петербург. Доля семейных путешественников увеличилась на 15%.
Чаще всего город посещают туристы из Москвы, сообщает Петербург2. Затем следуют гости из Казани, Екатеринбурга, Калининграда и Челябинска.
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