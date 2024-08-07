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Почему стоит покупать билеты на курорт в обе стороны: советы от эксперта

Почему стоит покупать билеты всегда в обе стороны

1:15
Туризм

Стало известно, что стоимость билетов на рейсы из Анапы в Москву значительно возросла, и теперь, чтобы вернуться из курорта в столицу, придется заплатить более 70 тысяч рублей. В связи с этим вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян советует туристам всегда заранее приобретать билеты в обе стороны.

Почему стоит покупать билеты всегда в обе стороны
Фото: commons.wikimedia.org by Davidelit, PDM

"Каждый год многие путешественники покупают только билет в одну сторону: будь то на самолёт, поезд или автобус. Мой настоятельный совет — всегда брать билеты туда и обратно", — отметил турэксперт.

Мкртчян пояснил, что некоторые россияне, планируя отпуск, покупают только билеты на курорт, надеясь, что обратные билеты будут доступны по разумной цене. Однако он подчеркнул, что большинство туристов предпочитают заранее приобретать билеты на обе поездки. Те, кто этого не делает, рискуют столкнуться с финансовыми трудностями, добавил эксперт.

Ранее Мкртчян также сообщил о самом бюджетном направлении для отдыха в августе. По его словам, это Крым, так как цены на отдых в этом регионе выросли незначительно по сравнению с 2023 годом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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