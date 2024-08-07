В Шереметьево перехватили запрещённую книгу о Владимире Зеленском

Таможенники Москвы изъяли книгу о Зеленском в Шереметьево

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В московском аэропорту "Шереметьево" сотрудники таможни задержали запрещённую книгу о Владимире Зеленском. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

Книга под названием "Шоумен", посвящённая украинскому президенту, была заказана из Польши 38-летним россиянином, который оформил её как экспресс-груз. Мужчина заявил, что коллекционирует "историческую литературу" и приобрёл это издание для личного использования.

Как отмечается, данное издание, написанное американским журналистом Саймоном Шустером, включено в список товаров, запрещённых к ввозу через таможенную границу ЕАЭС.

По информации ведомства, содержание книги может представлять угрозу государственной безопасности, а также затрагивать политические, экономические интересы страны и моральные нормы её граждан.

"Товар изъят, — сообщается в пресс-релизе. — В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ "Несоблюдение запретов и ограничений"".