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Новый туристический налог в России: что нужно знать регионам к 2025 году

Глава Крыма высказался против введения туристического налога

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Туризм

Регионы имеют право самостоятельно принять решение о введении нового туристического налога, который вступит в силу с 1 января 2025 года, сообщают argumenti. ru.

Глава Крыма высказался против введения туристического налога
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Глава региона выразил мнение, что введение туристического налога в Республике Крым в настоящее время нецелесообразно. Он подчеркнул, что после достижения целей специальной военной операции будет проведен анализ и рассмотрен вопрос о введении налога.

Плательщиками туристического налога станут организации и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, предоставляющие услуги по размещению туристов в гостиницах, хостелах и других средствах размещения.

Аксенов отметил, что в течение двух последних лет власти оказывали поддержку туристическому бизнесу в связи со снижением туристического потока.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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