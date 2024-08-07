Регионы имеют право самостоятельно принять решение о введении нового туристического налога, который вступит в силу с 1 января 2025 года, сообщают argumenti. ru.
Глава региона выразил мнение, что введение туристического налога в Республике Крым в настоящее время нецелесообразно. Он подчеркнул, что после достижения целей специальной военной операции будет проведен анализ и рассмотрен вопрос о введении налога.
Плательщиками туристического налога станут организации и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, предоставляющие услуги по размещению туристов в гостиницах, хостелах и других средствах размещения.
Аксенов отметил, что в течение двух последних лет власти оказывали поддержку туристическому бизнесу в связи со снижением туристического потока.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.