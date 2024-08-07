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Как перевозить колбасу в самолёте: советы и правила от экспертов

Что нужно знать о перевозке колбасы в самолёте

Туризм

Перед тем как взять колбасу в поездку на самолете, важно уточнить правила авиакомпании относительно перевозки еды в ручной клади и багаже. Эксперты сервиса путешествий "Туту" поделились с "Лентой.ру" рекомендациями по этому вопросу.

Что нужно знать о перевозке колбасы в самолёте
Фото: commons.wikimedia.org by torange.biz, CC BY 4.0

В общем случае колбасу можно перевозить как в ручной клади, так и в багаже. Российские авиакомпании не имеют особых ограничений по этому поводу. Однако у иностранных перевозчиков правила могут отличаться. Например, авиакомпания "Белавиа" и Emirates разрешают провоз продуктов питания, в то время как Flydubai дает рекомендации только по перевозке жидкой пищи.

"С таможенными правилами все немного сложнее. В России нет ограничений на вывоз колбасных изделий, поэтому можно брать их с собой для друзей за границу. Однако стоит учитывать, что ограничения могут действовать на ввоз продуктов в страну назначения", — предостерегают эксперты.

Так, в страны Евросоюза (ЕС) нельзя ввозить мясные и молочные продукты. В Грузию без ветеринарного сертификата не пропустят мясо и продукты, содержащие мясо. В Белоруссию можно ввозить колбасу и другие товары животного происхождения из России, при условии, что они упакованы в заводскую упаковку и общий вес не превышает пять килограммов на человека.

"Однако если вы въезжаете в Белоруссию из ЕС, могут возникнуть сложности: Минск продлил эмбарго на ввоз продуктов из западных стран до конца 2024 года", — отмечается в материале.

При ввозе колбасы в Россию из других стран также действуют ограничения по весу — не более пяти килограммов на человека. Если количество продукта превышает этот лимит, потребуется оформление дополнительных документов, что может быть непростым процессом, как отметили специалисты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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