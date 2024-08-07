Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США проявляют лицемерную озабоченность в связи с ситуацией в Курской области
Организаторы Игр-2024 в очередной раз отменили тренировочный заплыв в Сене
Автомобильные ароматизаторы могут содержать опасные химикаты
Инвестор Ходченков рассказал, как можно купить жильё, не беря ипотеку
Блогер Андрей Куршин* осуждён на 6,5 лет за фейки о русской армии
Войсковые резервы армии РФ уже находятся в Курской области
"Страшная месть": жениха жёстко схватили силовики прямо во время свадьбы
Владимир Путин представил вторжение ВСУ в Курскую область как опасную провокацию
Саудовская Аравия стала главным покупателем российского зерна в июле
Рынок недвижимости за границей: россияне активно инвестируют в Таиланд, Грузию и ОАЭ

Топ-3 направлений для российских покупателей недвижимости в 2024 году

1:37
Туризм

Российские покупатели недвижимости всё чаще выбирают Таиланд, Грузию и ОАЭ. Согласно данным международной брокерской компании Tranio, в период с января по июль 2024 года Таиланд привлёк 13,6% всех российских покупок, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом и на 231% по сравнению с 2022 годом.

Топ-3 направлений для российских покупателей недвижимости в 2024 году
Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

Грузия занимает второе место с долей 12,3%, что обусловлено доступными ценами на недвижимость — от 35 тысяч долларов. ОАЭ находятся на третьем месте, однако их популярность снизилась на 23% по сравнению с прошлым годом из-за высоких цен на жильё.

Турция, ранее возглавлявшая этот список, теперь на шестом месте с долей 5,8%, что на 32% меньше по сравнению с 2023 годом. Российские покупатели также начали интересоваться недвижимостью на Кипре и в Индонезии.

Интересно отметить, что в 2024 году цели россиян при покупке жилья за границей изменились. Если в 2023 году 30% россиян стремились получить вид на жительство или гражданство через покупку недвижимости, то в 2024 году этот показатель снизился до 18,9%. В то же время, покупки в инвестиционных целях возросли с 38% до 72%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать сначала: натяжной потолок или обои? Советы эксперта

Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.

Что делать сначала: натяжной потолок или обои
У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев В Курской области ВСУ закрепились в приграничных сёлах, наступая на Курчатов Любовь Степушова ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Последние материалы
Владимир Путин представил вторжение ВСУ в Курскую область как опасную провокацию
Топ-3 направлений для российских покупателей недвижимости в 2024 году
Саудовская Аравия стала главным покупателем российского зерна в июле
SuperJob: россияне рассчитывают на пенсию и зарплату после 65 лет
Убрать постакне можно при помощи миндальной кислоты
Глава Крыма высказался против введения туристического налога
В Нижегородской области обнаружен редкий черный аист с птенцами
Метеоролог допустила температуру в августе до 30 °C
Можно ли считать полезной привычкой ежедневное употребление бокала красного вина?
Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.