Рынок недвижимости за границей: россияне активно инвестируют в Таиланд, Грузию и ОАЭ

Топ-3 направлений для российских покупателей недвижимости в 2024 году

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские покупатели недвижимости всё чаще выбирают Таиланд, Грузию и ОАЭ. Согласно данным международной брокерской компании Tranio, в период с января по июль 2024 года Таиланд привлёк 13,6% всех российских покупок, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом и на 231% по сравнению с 2022 годом.

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Грузия занимает второе место с долей 12,3%, что обусловлено доступными ценами на недвижимость — от 35 тысяч долларов. ОАЭ находятся на третьем месте, однако их популярность снизилась на 23% по сравнению с прошлым годом из-за высоких цен на жильё.

Турция, ранее возглавлявшая этот список, теперь на шестом месте с долей 5,8%, что на 32% меньше по сравнению с 2023 годом. Российские покупатели также начали интересоваться недвижимостью на Кипре и в Индонезии.

Интересно отметить, что в 2024 году цели россиян при покупке жилья за границей изменились. Если в 2023 году 30% россиян стремились получить вид на жительство или гражданство через покупку недвижимости, то в 2024 году этот показатель снизился до 18,9%. В то же время, покупки в инвестиционных целях возросли с 38% до 72%.