Европа вошла в фазу активных переговоров о возможности упрощения визового режима для граждан России. Это предложение, поддержанное Венгрией, вызывает тревогу у ряда европейских стран. Депутаты Европарламента от Чехии и Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой проверить данный шаг, утверждая, что он может угрожать безопасности Шенгенской зоны.
Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер выразил свои опасения, указав на то, что смягчение визовых требований для россиян может привести к увеличению случаев шпионажа и попыток незаконного въезда в Европейский союз. Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон предупредила Венгрию о возможности введения ограничительных мер, если страна не пересмотрит свое решение.
Эти события вызывают тревогу среди европейских лидеров, которые считают, что безопасность всего блока находится под серьёзной угрозой. Они призвали к немедленным мерам для защиты интересов Европейского союза.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.