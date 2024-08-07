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Венгрии угрожают членством в Шенгенской зоне из-за упрощения визового режима для россиян

Венгрия под угрозой санкций ЕС из-за предложений по визам для россиян

1:05
Туризм

Европа вошла в фазу активных переговоров о возможности упрощения визового режима для граждан России. Это предложение, поддержанное Венгрией, вызывает тревогу у ряда европейских стран. Депутаты Европарламента от Чехии и Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой проверить данный шаг, утверждая, что он может угрожать безопасности Шенгенской зоны.

Венгрия под угрозой санкций ЕС из-за предложений по визам для россиян
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, CC BY 2.0

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер выразил свои опасения, указав на то, что смягчение визовых требований для россиян может привести к увеличению случаев шпионажа и попыток незаконного въезда в Европейский союз. Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон предупредила Венгрию о возможности введения ограничительных мер, если страна не пересмотрит свое решение.

Эти события вызывают тревогу среди европейских лидеров, которые считают, что безопасность всего блока находится под серьёзной угрозой. Они призвали к немедленным мерам для защиты интересов Европейского союза.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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