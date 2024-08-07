Туристический эксперт Сапронова: хотите отдохнуть без детей — выбирайте отели с пометкой Adults Only

Татьяна Сапронова, эксперт в сфере туризма и основательница турагентства "99евро” рассказала, в каких отелях можно отдохнуть вдвоём.
"Конечно, чтобы отдохнуть с любимым или в компании без детей нужна соответствующая обстановка, и поэтому семейные отели рассматривать не стоит. Нужны места с пометкой Adults Only. Это значит, что там будут отдыхать взрослые без детей — или те, кто просто решил провести отдых без своих ребятишек", — посоветовала она.
Татьяна Сапронова в беседе с ИА RuNews24.ru посоветовала 5 вариантов подобных отелей.
Египет, Шарм-эль-Шейх, Baron Palms 5*
Это отель премиум-класса, с ресторанами, песчаным пляжем и spa. У него огромная территория и интересный интерьер в восточном стиле.
Египет, Хургада, Le Reve Hotel 5*
Отель с круглогодичным отдыхом для людей 18+. В нём имеются открытые и крытые бассейны, просторные номера и можно насладиться живой музыкой.
Турция, Бодрум, Voyage Bodrum 4*
Изюминкой этого отеля является терраса с видом на море. Помимо этого в отеле есть прекрасный spa-центр, фруктовый бар и турецкая баня. Можно покататься на гидроциклах и водных лыжах.
Турция, Сиде, Tui Blue Side 5*
В этом отеле можно не только отдохнуть, но и провести тренинги, семинары, переговоры или даже корпоратив.
Таиланд, Пхукет, Foto Hotel 4*
Рядом с отелем расположен пляж Патонг и много других достопримечательностей острова. Его изюминка — шикарный бассейн на крыше с видами на остров.
"Конечно, мест для отдыха с подобным запросом — много. Все зависит от предпочтений, бюджета, выбора страны. Есть прекрасные отели в Мексике, Доминикане, на Кипре, в Греции. Например, если нужна категория 18+, тусовка, мировые диджеи и пустые утренние пляжи, то один из лучших вариантов — Adam & Eve 5* в Кемере. А если есть настроение помедитировать, убежать от суеты и насладиться лучшими закатами Пхукета, то лучше The Shore At Katathani 5* в Таиланде не найти. В этот отель пускают с подростками 12+", — поделилась эксперт.
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