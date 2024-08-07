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Туристический эксперт Сапронова: хотите отдохнуть без детей — выбирайте отели с пометкой Adults Only

Adults Only: отели для отдыха вдвоём — советы эксперта

2:31
Туризм

Татьяна Сапронова, эксперт в сфере туризма и основательница турагентства "99евро” рассказала, в каких отелях можно отдохнуть вдвоём.

Adults Only: отели для отдыха вдвоём — советы эксперта
Фото: flickr.com by Педро Рибейру Симоэнс, CC BY 2.0

"Конечно, чтобы отдохнуть с любимым или в компании без детей нужна соответствующая обстановка, и поэтому семейные отели рассматривать не стоит. Нужны места с пометкой Adults Only. Это значит, что там будут отдыхать взрослые без детей — или те, кто просто решил провести отдых без своих ребятишек", — посоветовала она.

Татьяна Сапронова в беседе с ИА RuNews24.ru посоветовала 5 вариантов подобных отелей.

Египет, Шарм-эль-Шейх, Baron Palms 5*

Это отель премиум-класса, с ресторанами, песчаным пляжем и spa. У него огромная территория и интересный интерьер в восточном стиле.

Египет, Хургада, Le Reve Hotel 5*

Отель с круглогодичным отдыхом для людей 18+. В нём имеются открытые и крытые бассейны, просторные номера и можно насладиться живой музыкой.

Турция, Бодрум, Voyage Bodrum 4*

Изюминкой этого отеля является терраса с видом на море. Помимо этого в отеле есть прекрасный spa-центр, фруктовый бар и турецкая баня. Можно покататься на гидроциклах и водных лыжах.

Турция, Сиде, Tui Blue Side 5*

В этом отеле можно не только отдохнуть, но и провести тренинги, семинары, переговоры или даже корпоратив.

Таиланд, Пхукет, Foto Hotel 4*

Рядом с отелем расположен пляж Патонг и много других достопримечательностей острова. Его изюминка — шикарный бассейн на крыше с видами на остров.

"Конечно, мест для отдыха с подобным запросом — много. Все зависит от предпочтений, бюджета, выбора страны. Есть прекрасные отели в Мексике, Доминикане, на Кипре, в Греции. Например, если нужна категория 18+, тусовка, мировые диджеи и пустые утренние пляжи, то один из лучших вариантов — Adam & Eve 5* в Кемере. А если есть настроение помедитировать, убежать от суеты и насладиться лучшими закатами Пхукета, то лучше The Shore At Katathani 5* в Таиланде не найти. В этот отель пускают с подростками 12+", — поделилась эксперт.

 

 

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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