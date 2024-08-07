Где можно отдохнуть в сентябре: курорты России подешевеют на 25%

Отдых в Крыму и на Черноморском побережье подешевеет на 25%

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сентябре отдых в Крыму, Сочи, Геленджике и Анапе подешевеет на 25 процентов. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Фото: commons.wikimedia.org by Ben White benwhitephotography, PDM

По его словам, в первый месяц осени в России наблюдается снижение цен на пляжные курорты.

— В сентябре цены на отдых в Балтийском, Черноморском, Каспийском и на побережье Японского моря упадут минимум на 20 процентов, — добавил он в интервью "Москве 24".

Также уменьшатся цены на отдых за границей: в Египте цены снизятся на 15 процентов, а в Турции — на 20 процентов.

Однако, цены на отдых в ОАЭ, Таиланде и на Шри-Ланке, напротив, вырастут.