Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два португальских триатлониста заболели после заплыва в Сене
Врач-дерматолог Ражева: как справиться с кожным зудом
Политолог Ищенко рассказал о постконфликтном устройстве Украины
Три самых красивых породы собак
Экшн, драмы, комедии: чем радуют кинотеатры
Советские мультфильмы, которые научат вашего ребёнка добру и взаимопомощи
Появились подробности о состоянии военкора Поддубного, пострадавшего от дрона ВСУ
Из Курской области никто из ВСУ не выйдет живым — ни техника, ни люди
Ставки по ипотеке в США достигли минимума с мая 2023 года
Прямой рейс на Бали станет доступен в сентябре

"Аэрофлот" запустит рейсы на Бали в сентябре

0:52
Туризм

"Аэрофлот" ввел в свое расписание рейсы на Бали, всего через неделю после того, как президент России Владимир Путин и глава Индонезии Прабово Субианто дали "зеленый свет" возобновлению прямых рейсов на этот популярный курорт. 

"Аэрофлот" запустит рейсы на Бали в сентябре
Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

Рейсы из Москвы начнутся 17 сентября, будут выполняться трижды в неделю на самолете Airbus A350. 

Полет займет 12,5 часов. 

Билеты на данный момент недоступны для бронирования, что волнует туристов, ожидающих также появления пакетных туров. 

Многие обсуждают стоимость билетов, предполагая, что они будут стоить от 90 000 рублей. 

Несмотря на высокую стоимость, туристы отмечают, что прямой рейс на Бали - это лучше, чем лететь через Дубай или Казахстан.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"
Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова На Западе и Украине обеспокоены разработкой в РФ ракеты "Искандер-1000" Дмитрий Плотников Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Последние материалы
Врач-дерматолог Ражева: как справиться с кожным зудом
Политолог Ищенко рассказал о постконфликтном устройстве Украины
Три самых красивых породы собак
Экшн, драмы, комедии: чем радуют кинотеатры
"Аэрофлот" запустит рейсы на Бали в сентябре
Аналитик Таран: "Удар по Курской области — создание медийной картинки"
Советские мультфильмы, которые научат вашего ребёнка добру и взаимопомощи
Появились подробности о состоянии военкора Поддубного, пострадавшего от дрона ВСУ
Из Курской области никто из ВСУ не выйдет живым — ни техника, ни люди
Ставки по ипотеке в США достигли минимума с мая 2023 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.