Прямой рейс на Бали станет доступен в сентябре

"Аэрофлот" запустит рейсы на Бали в сентябре

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Аэрофлот" ввел в свое расписание рейсы на Бали, всего через неделю после того, как президент России Владимир Путин и глава Индонезии Прабово Субианто дали "зеленый свет" возобновлению прямых рейсов на этот популярный курорт.

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

Рейсы из Москвы начнутся 17 сентября, будут выполняться трижды в неделю на самолете Airbus A350.

Полет займет 12,5 часов.

Билеты на данный момент недоступны для бронирования, что волнует туристов, ожидающих также появления пакетных туров.

Многие обсуждают стоимость билетов, предполагая, что они будут стоить от 90 000 рублей.

Несмотря на высокую стоимость, туристы отмечают, что прямой рейс на Бали - это лучше, чем лететь через Дубай или Казахстан.