Как мошенники выдают себя за сотрудников авиакомпаний

Мошенники используют отмены и задержки рейсов для обмана пассажиров

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мошенники стали использовать отмены и задержки рейсов, чтобы обмануть авиапассажиров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Они выдают себя за сотрудников авиакомпаний или билетных агентов, отслеживая посты в социальных сетях о проблемах с рейсами. Затем они предлагают "проверить данные карты" или перенаправляют на фишинговые сайты, чтобы получить доступ к банковской информации.

Чтобы избежать обмана, специалисты советуют пользоваться официальными приложениями авиакомпаний, связываться с ними через официальные каналы связи, а в аэропорту обращаться к сотрудникам лично.

Если вы всё же общаетесь с представителем авиакомпании в социальных сетях, убедитесь, что страница компании подтверждена специальным знаком.