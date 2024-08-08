Как мошенники выдают себя за сотрудников авиакомпаний

Мошенники стали использовать отмены и задержки рейсов, чтобы обмануть авиапассажиров.
Они выдают себя за сотрудников авиакомпаний или билетных агентов, отслеживая посты в социальных сетях о проблемах с рейсами. Затем они предлагают "проверить данные карты" или перенаправляют на фишинговые сайты, чтобы получить доступ к банковской информации.
Чтобы избежать обмана, специалисты советуют пользоваться официальными приложениями авиакомпаний, связываться с ними через официальные каналы связи, а в аэропорту обращаться к сотрудникам лично.
Если вы всё же общаетесь с представителем авиакомпании в социальных сетях, убедитесь, что страница компании подтверждена специальным знаком.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.