Перед перевозкой колбасы в самолёте важно уточнить правила авиакомпании и таможенные ограничения. Как сообщили эксперты сервиса путешествий "Туту", колбасу обычно можно взять как в ручную кладь, так и в багаж.
Российские авиакомпании не накладывают ограничений на это, но у иностранных перевозчиков правила могут различаться.
Например, авиакомпании "Белавиа" и Emirates разрешают провоз продуктов питания, а Flydubai даёт рекомендации только по жидким продуктам.
Таможенные правила сложнее. В России нет ограничений на вывоз колбас, но ввоз в другие страны может быть ограничен. В ЕС запрещен ввоз мясных и молочных продуктов, а в Грузию без ветеринарного сертификата ввозить мясо нельзя.
В Белоруссию можно ввозить колбасу в заводской упаковке до 5 кг на человека. Однако если вы едете из ЕС, могут возникнуть проблемы из-за продлённого эмбарго на ввоз продуктов.
В Россию можно ввозить не более 5 кг колбасы на человека.
В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.