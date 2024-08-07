Хотите привезти из путешествия колбасу? Это нужно знать, чтобы избежать проблем

Как перевезти колбасу в самолёте

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед перевозкой колбасы в самолёте важно уточнить правила авиакомпании и таможенные ограничения. Как сообщили эксперты сервиса путешествий "Туту", колбасу обычно можно взять как в ручную кладь, так и в багаж.

Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, CC BY-SA 3.0

Российские авиакомпании не накладывают ограничений на это, но у иностранных перевозчиков правила могут различаться.

Например, авиакомпании "Белавиа" и Emirates разрешают провоз продуктов питания, а Flydubai даёт рекомендации только по жидким продуктам.

Таможенные правила сложнее. В России нет ограничений на вывоз колбас, но ввоз в другие страны может быть ограничен. В ЕС запрещен ввоз мясных и молочных продуктов, а в Грузию без ветеринарного сертификата ввозить мясо нельзя.

В Белоруссию можно ввозить колбасу в заводской упаковке до 5 кг на человека. Однако если вы едете из ЕС, могут возникнуть проблемы из-за продлённого эмбарго на ввоз продуктов.

В Россию можно ввозить не более 5 кг колбасы на человека.