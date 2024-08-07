Российские туристы теперь путешествуют отдельно: в Египте их возят отдельно от украинцев и поляков

Российские туроператоры возят российских туристов отдельно от украинцев и поляков

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туроператоры стремятся организовывать туры в Египте для россиян отдельно от украинцев и поляков. Группы небольшие. Об этом сообщил портал "Тонкости туриста".

Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Такие экскурсии включают поездку в Каир, где туристы посещают музей, фабрику масел и духов, пирамиды Гизы, а также обедают в ресторане с видом на пирамиды.

Впечатления остаются незабываемыми, несмотря на жару. Морская прогулка на остров Эден предлагает возможность отдохнуть под навесами, прогуляться по белоснежному песку, купаться или кататься на морской прогулке.

Мотосафари состоит из трёх частей: поездка на джипах до деревни бедуинов, возвращение на базу, затем на багги и квадроциклах в пустыню. Всё проходит под строгим контролем, что гарантирует безопасность участников.