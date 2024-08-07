В России появится платформа для планирования путешествий на автомобиле

В России разработают сервис для автотуристов

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России к 1 сентября представят проект цифровой платформы. Она станет агрегатором информации для путешественников, которые планируют отправиться в поездку на автомобиле. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу комитета по автотуризму Российского союза автомототуризма Сергея Лобарева.

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При помощи нового сервиса путешественники смогут спланировать маршрут и тур, а также оплатить услуги со скидкой. Сергей Лобарев отметил, что основным принципом проекта является открытость и возможность каждому участнику туристического рынка разместить данные о своих услугах, а также получать предложения от клиентов и оплату в онлайне.

Ранее Pravda.Ru писала, как женщины и мужчины готовятся к автопутешествиям.