В Дубае запустят новый туристический автобусный маршрут

В Дубае появится новый автобусный маршрут для туристов

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Управление дорог и транспорта Дубая планирует запустить в сентябре новый туристический автобусный маршрут. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Фото: freepik.com by 4045, PDM

Трансфер будет отправляться от торгового центра Dubai Mall. Он станет курсировать каждый час с 10 утра до 10 вечера. В ходе поездки туристы смогут увидеть 8 достопримечательностей: Dubai Mall, Дубайскую рамку, деревню наследия, музей будущего, Золотой рынок, пляжный комплекс La Mer, мечеть Джумейра и торгово-развлекательный центр City Walk. Предполагается, что путешествие будет занимать 2 часа и стоить 35 дирхамов (около 800 рублей) на человека.

Ранее Pravda.Ru писала о мифах, которые связаны с Дубаем.