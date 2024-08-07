Туристический проект на острове Гиресун: новые экскурсионные тропы и канатная дорога к 2025 году

К 2025 году турецкий остров Гиресун будет подготовлен для приёма туристов. В рамках программы развития планируется создание экскурсионных маршрутов, смотровых площадок, зон отдыха, кафе и безопасного причала, как сообщает АТОР.
Гиресун — единственный обитаемый остров в восточной части Чёрного моря, площадью четыре гектара. Он известен своими архитектурными памятниками, такими как остатки каменного храма древней языческой богини Кибелы и руины сторожевых башен монастыря Пресвятой Богородицы, построенного в V или VI веке.
Проект будет финансироваться и реализовываться при поддержке Министерства туризма и культуры Турции. Однако для строительства канатной дороги, которая соединит остров с городом Гиресун, будут привлечены средства частных инвесторов.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.