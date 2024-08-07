Туристический проект на острове Гиресун: новые экскурсионные тропы и канатная дорога к 2025 году

Остров Гиресун в Турции станет доступным для туристов

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

К 2025 году турецкий остров Гиресун будет подготовлен для приёма туристов. В рамках программы развития планируется создание экскурсионных маршрутов, смотровых площадок, зон отдыха, кафе и безопасного причала, как сообщает АТОР.

Фото: commons.wikimedia.org by Zeynel Cebeci, CC BY-SA 3.0

Гиресун — единственный обитаемый остров в восточной части Чёрного моря, площадью четыре гектара. Он известен своими архитектурными памятниками, такими как остатки каменного храма древней языческой богини Кибелы и руины сторожевых башен монастыря Пресвятой Богородицы, построенного в V или VI веке.

Проект будет финансироваться и реализовываться при поддержке Министерства туризма и культуры Турции. Однако для строительства канатной дороги, которая соединит остров с городом Гиресун, будут привлечены средства частных инвесторов.