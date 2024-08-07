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Началась продажа ски-пассов на зимний сезон 2024–2025 на курортах "Роза Хутор" и "Газпром Поляна"

Горнолыжные курорты Сочи начали продажу ски-пассов на 2024-2025 год

1:04
Туризм

Горнолыжные курорты Сочи — "Роза Хутор" и "Газпром Поляна" — начали реализацию ски-пассов на зимний сезон 2024-2025.

Горнолыжные курорты Сочи начали продажу ски-пассов на 2024-2025 год
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

До 31 августа на курорте "Роза Хутор" можно приобрести сезонные ски-пассы с максимальной скидкой до 50%. Стоимость абонемента на зимний сезон для взрослых составляет 54 300 рублей, а для детей — 18 100 рублей. Дневные и годовые абонементы доступны для покупки на официальном сайте курорта, сообщает travel.yandex.ru.

"Газпром Поляна" также предлагает сезонные абонементы со скидкой до 30% при покупке до 31 августа и 25% при покупке в сентябре. В дальнейшем стоимость будет увеличиваться по мере приближения зимнего сезона. В настоящий момент цена взрослого билета составляет 42 000 рублей, детского — 19 600 рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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