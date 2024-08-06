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Цены на прямые перелёты из Москвы на Бали: прогнозы экспертов и ожидания российских туристов

АТОР: цены на прямые рейсы Москва-Бали будут выше стыковочных

1:52
Туризм

Эксперты АТОР прогнозируют высокий спрос на прямые перелёты из России на индонезийский остров Бали, хотя цены на билеты будут несколько выше, чем на стыковочные рейсы.

АТОР: цены на прямые рейсы Москва-Бали будут выше стыковочных
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelia Teslaru, CC BY-SA 4.0

По мнению специалистов, стоимость билетов в низкий сезон будет варьироваться от 60 до 80 тысяч рублей. При запуске продаж "Аэрофлот" может установить более высокую цену, и даже 90 тысяч рублей за билет считается приемлемой ценой. В результате общая стоимость тура на Бали на двоих с перелётом прямыми рейсами составит около 200-250 тысяч рублей, предположил вице-президент АТОР по международному туризму и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

С ним согласен генеральный директор компании Ambotis Holidays Виталий Стаматов. Он считает, что рейсы "Аэрофлота" будут лишь немного дороже стыковочных вариантов. По его словам, цена билета составит около 90 тысяч рублей за человека без багажа и выше, что является средней стоимостью. Для сравнения, стыковочный рейс на китайских авиалиниях (China Airlines) из России на Бали можно приобрести за 60 тысяч рублей с багажом.

Опрос в соцсетях показал, что россияне не ожидают низких цен на перелёты. По их оценкам, билет туда и обратно с багажом будет стоить в среднем от 75 до 100 тысяч рублей. В настоящее время туристы из России летают на Бали через Стамбул, Эмираты и Китай, при этом цены на билеты остаются конкурентоспособными. Однако многие россияне ждут прямых рейсов, что сделает перелеты на Бали ещё более востребованными.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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