Туроператоры фиксируют рост спроса на осенний отдых в Сочи, Анапе и Крыму

Осенний отдых на Чёрном море: где самые низкие цены и высокий спрос?

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы начали активно бронировать осенние поездки на отечественные курорты Черного моря. В этот период цены на 15-30 % ниже, чем в высокий сезон, а спрос вырос на 22% по сравнению с прошлым годом, сообщает туроператор "АЛЕАН".

Фото: web.archive.org by Рома-Неус, CC BY 3.0

Наибольшей популярностью пользуются Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе и Крым, а также пляжные отели Абхазии. Осенний отдых на море выбирают родители с маленькими детьми, пожилые туристы и молодёжные компании, предпочитающие спокойный отдых.

Туроператор представил данные о средней стоимости проживания в отелях в бархатный сезон. Самым доступным оказался отдых на крымских курортах, где средний чек составляет 70,5 тыс. рублей, а средняя продолжительность поездки — 10,5 дней. Следующими по стоимости идут Анапа (80,9 тыс. рублей), Абхазия (81,1 тыс. рублей), Сочи (83 тыс. рублей) и Геленджик (93 тыс. рублей).