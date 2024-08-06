Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона не планируют вводить туристический

Сергей Аксенов заявил, что власти региона не планируют вводить туристический налог

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

6 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона не планируют вводить туристический налог до завершения специальной военной операции.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, CC BY-SA 3.0

Аксенов напомнил в своих социальных сетях, что с 2025 года в России вступит в силу туристический налог. Доходы от этого налога будут поступать в бюджеты муниципальных образований, которые и будут определять его ставку в рамках, установленных Налоговым кодексом. В 2025 году максимальная ставка составит 1%, в 2026 году — 2%, а в 2027, 2028 и 2029 годах — 3%, 4% и 5% соответственно.

Эти изменения стали частью закона о прогрессивной шкале НДФЛ, подписанного президентом Владимиром Путиным 12 июля. Подробности о нововведениях в Налоговый кодекс ранее освещала "Парламентская газета".

Аксенов подчеркнул, что считает введение туристического налога в Крыму до завершения специальной военной операции нецелесообразным. Он добавил, что после достижения целей спецоперации власти региона проведут анализ и рассмотрят возможность введения налога.