Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские компании хотят трудоустроить свыше 20 тысяч мигрантов из Таджикистана
"Совестливый самострел": москвич прострелил себе ногу за удар по возлюбленной
Россияне активно используют чат-ботов для получения госуслуг и покупок онлайн
Как нужно правильно мыть голову летом?
Врач Соснина: еда перед сном способна вызвать поражение пищевода
США объявили о запрете на IT-услуги и программное обеспечение для России
Новый геймплей Kingdom Come: Deliverance 2 покажут на Gamescom 2024
Инцидент с избиением пенсионерок школьниками в Канске исчерпан
Атаки ВСУ на Курскую область продолжаются, боестолкновения не прекратились
Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона не планируют вводить туристический

Сергей Аксенов заявил, что власти региона не планируют вводить туристический налог

1:21
Туризм

6 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона не планируют вводить туристический налог до завершения специальной военной операции.

Сергей Аксенов заявил, что власти региона не планируют вводить туристический налог
Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, CC BY-SA 3.0

Аксенов напомнил в своих социальных сетях, что с 2025 года в России вступит в силу туристический налог. Доходы от этого налога будут поступать в бюджеты муниципальных образований, которые и будут определять его ставку в рамках, установленных Налоговым кодексом. В 2025 году максимальная ставка составит 1%, в 2026 году — 2%, а в 2027, 2028 и 2029 годах — 3%, 4% и 5% соответственно.

Эти изменения стали частью закона о прогрессивной шкале НДФЛ, подписанного президентом Владимиром Путиным 12 июля. Подробности о нововведениях в Налоговый кодекс ранее освещала "Парламентская газета".

Аксенов подчеркнул, что считает введение туристического налога в Крыму до завершения специальной военной операции нецелесообразным. Он добавил, что после достижения целей спецоперации власти региона проведут анализ и рассмотрят возможность введения налога.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Кого в ХАМАС могут убить вслед за Исмаилом Ханией — мнение Юрий Бочаров Замедлят до диафильма: скорость YouTube ограничат до 128 кбит Олег Володин Аналитик Gainesville Coin: Народный банк Китая тайно скупает золото в Лондоне Любовь Степушова
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Последние материалы
Оберегаем сливу от вредителей: эффективные методы борьбы
Сергей Аксенов заявил, что власти региона не планируют вводить туристический налог
Триатлонистка из Казахстана рассказала о лечении после Парижской Олимпиады 2024
Таунхаус: не совсем дом и не совсем квартира
Можно ли потратить маткапитал на пристрой к частному дому?
Вышла новая подборка бесплатных игр на PS Plus
Как рассчитать стоимость квартиры для выставления на продажу?
Николас Кейдж мог вернуться к роли Призрачного гонщика в фильме "Дэдпул и Росомаха"
Беляев: падение фондовых рынков не повлияет на курс рубля
Американские учёные предложили переместить редких животных на Луну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.