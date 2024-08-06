6 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона не планируют вводить туристический налог до завершения специальной военной операции.
Аксенов напомнил в своих социальных сетях, что с 2025 года в России вступит в силу туристический налог. Доходы от этого налога будут поступать в бюджеты муниципальных образований, которые и будут определять его ставку в рамках, установленных Налоговым кодексом. В 2025 году максимальная ставка составит 1%, в 2026 году — 2%, а в 2027, 2028 и 2029 годах — 3%, 4% и 5% соответственно.
Эти изменения стали частью закона о прогрессивной шкале НДФЛ, подписанного президентом Владимиром Путиным 12 июля. Подробности о нововведениях в Налоговый кодекс ранее освещала "Парламентская газета".
Аксенов подчеркнул, что считает введение туристического налога в Крыму до завершения специальной военной операции нецелесообразным. Он добавил, что после достижения целей спецоперации власти региона проведут анализ и рассмотрят возможность введения налога.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.