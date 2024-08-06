В Хельсинки теперь разрешено загорать на городских пляжах топлес. Об этом сообщает издание Yle.
Местные феминистки добились этого решения, проводя несколько лет кампании за равные права для отдыха без верхней части купальника. Они требовали позволить всем посетителям пляжей, включая женщин, загорать без одежды на верхней части тела.
Согласно информации, власти финской столицы приняли это решение еще прошлым летом, но официально не делали объявления.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.