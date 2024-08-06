В Хельсинки официально разрешили людям всех полов ходить на пляжах топлес

В Хельсинки разрешили загорать топлес на городских пляжах

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Хельсинки теперь разрешено загорать на городских пляжах топлес. Об этом сообщает издание Yle.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, CC BY 2.0

Местные феминистки добились этого решения, проводя несколько лет кампании за равные права для отдыха без верхней части купальника. Они требовали позволить всем посетителям пляжей, включая женщин, загорать без одежды на верхней части тела.

Согласно информации, власти финской столицы приняли это решение еще прошлым летом, но официально не делали объявления.