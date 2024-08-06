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Туристический бум: Узбекистан планирует привлечь 1 миллион российских туристов

Узбекистан планирует привлечь 1 миллион российских туристов

1:12
Туризм

Реализации этих планов способствует значительное количество авиарейсов между двумя странами. Более того, в мае РФ и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в этой сфере.

Узбекистан планирует привлечь 1 миллион российских туристов
Фото: adrastravel.com by Alexandra Kim, CC BY-SA 4.0

Комитет по туризму Узбекистана заявил, что планирует привлечь не менее 1 млн туристов из России до конца 2024 года. В прошлом году число российских туристов достигло 714 тысяч. Россия занимает стратегическое место среди партнёров Узбекистана в туристической отрасли.

Согласно официальной статистике, в 2023 году количество туристов, посетивших Узбекистан, увеличилось почти на четверть по сравнению с 2022 годом. Если такой темп роста сохранится, поставленная цель вполне достижима.

Для повышения туристической привлекательности Узбекистана еженедельно выполняется до 300 авиарейсов между городами двух стран. В конце мая, во время визита Владимира Путина в Узбекистан, было заключено соглашение о двустороннем увеличении туристического потока.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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