Посадка самолета в калининградском аэропорту Храброво была прервана из-за кошки, которая бегала по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.
Инцидент произошел с рейсом из Кирова. Когда самолет начал подготовку к посадке в Калининграде, диспетчер сообщил пилотам о кошке на полосе. В результате пилоты решили уйти на второй круг. После того как кошка удалилась на безопасное расстояние, самолет успешно приземлился.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.