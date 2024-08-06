Как кошка остановила посадку самолёта в калининградском аэропорту Храброво

Самолёт не смог приземлиться в Калининграде из-за кошки

0:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посадка самолета в калининградском аэропорту Храброво была прервана из-за кошки, которая бегала по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Инцидент произошел с рейсом из Кирова. Когда самолет начал подготовку к посадке в Калининграде, диспетчер сообщил пилотам о кошке на полосе. В результате пилоты решили уйти на второй круг. После того как кошка удалилась на безопасное расстояние, самолет успешно приземлился.