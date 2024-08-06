Приостановка движения через Верхний Ларс: обновления и детали

Движение через Верхний Ларс временно закрыли

0:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

6 августа движение всех видов транспорта из России в Грузию через пропускной пункт "Верхний Ларс" было приостановлено, как сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

Участок Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до Ларса был временно закрыт с 1:00 из-за ремонта на КПП "Казбеги".

Позже, в 9:50, МЧС по Северной Осетии сообщило, что движение легковых и грузовых автомобилей по трассе было восстановлено.