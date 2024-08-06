Приостановка движения через Верхний Ларс: обновления и детали

6 августа движение всех видов транспорта из России в Грузию через пропускной пункт "Верхний Ларс" было приостановлено, как сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Участок Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до Ларса был временно закрыт с 1:00 из-за ремонта на КПП "Казбеги".
Позже, в 9:50, МЧС по Северной Осетии сообщило, что движение легковых и грузовых автомобилей по трассе было восстановлено.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.