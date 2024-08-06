Крымский мост закрыт для движения: причины и текущая ситуация

Крымский мост временно закрыт для движения

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на объекте. О перекрытии моста стало известно в 16:23 по московскому времени. Причины этого решения не уточняются.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

Водителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Утром 6 августа на подходах к Крымскому мосту со стороны материка образовалась пробка из более чем тысячи машин, время ожидания составило свыше трех часов.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в выходные дни, когда движение на мосту также было приостановлено, и на подъезде со стороны Тамани выстроилась большая очередь.