Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на объекте. О перекрытии моста стало известно в 16:23 по московскому времени. Причины этого решения не уточняются.
Водителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Утром 6 августа на подходах к Крымскому мосту со стороны материка образовалась пробка из более чем тысячи машин, время ожидания составило свыше трех часов.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в выходные дни, когда движение на мосту также было приостановлено, и на подъезде со стороны Тамани выстроилась большая очередь.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.