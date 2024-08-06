В Турции снова подняли вопрос об отмене системы "все включено" в отелях. Какие обсуждаются причины, возможно ли это, и что об этом думают туроператоры? Останется ли Турция без российских туристов?
Что известно о предложении отменить формат "все включено"
Газета Hurriyet сообщила, что в турецкой туристической индустрии снова заговорили о необходимости пересмотра популярного у иностранцев формата "все включено". В частности, обсуждается возможность отказа от предоставления алкоголя в рамках этой схемы.
"Система all inclusive сыграла ключевую роль в развитии нашего туристического сектора и принесла значительные результаты. Однако в свете текущих изменений, мы должны пересмотреть ее", — отметил бизнесмен Зафер Алкая.
Hurriyet добавляет, что владельцы отелей, неправительственные организации, агентства и чиновники давно высказываются против all inclusive, и турецкому туризму, по их мнению, нужно искать новые возможности.
Что говорят в РСТ и АТОР
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью NEWS. ru выразил сомнение в возможности отмены системы all inclusive в Турции. По его словам, обсуждения об этом идут уже около 10 лет, но система остается востребованной у туристов со всего мира.
"Нет оснований полагать, что Турция откажется от системы "все включено". В отелях начинают предлагать разнообразные варианты обслуживания, включая возможность заказа блюд по меню, но это не значит, что система будет отменена", — подчеркнул Горин.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян также считает, что формат "все включено" в Турции сохранят. Он отметил, что все больше гостиниц предлагают различные варианты этой системы. Мурадян подчеркнул, что нет предпосылок для законодательного запрета этой схемы и она остается важной частью туристической отрасли.
Другие мнения о системе "все включено"
Представители турецкого туристического сектора неоднократно предлагали изменить формат all inclusive. Например, в 2023 году гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур предложил сократить включение алкоголя в пакеты отдыха, аргументируя это ростом цен и высокими налогами на алкоголь.
Угур предложил рассмотреть модель, аналогичную той, что используется на круизных лайнерах, где алкоголь не входит в стоимость пакета, а покупается отдельно. Это могло бы помочь удержать цены на уровне, доступном для семей с детьми и повысить спрос на туры в Турцию.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.