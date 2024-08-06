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В Турции снова обсуждают отмену системы "все включено": почему это может произойти

В Турции снова обсуждают отмену системы "все включено"

2:45
Туризм

В Турции снова подняли вопрос об отмене системы "все включено" в отелях. Какие обсуждаются причины, возможно ли это, и что об этом думают туроператоры? Останется ли Турция без российских туристов?

В Турции снова обсуждают отмену системы "все включено"
Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

Что известно о предложении отменить формат "все включено"

Газета Hurriyet сообщила, что в турецкой туристической индустрии снова заговорили о необходимости пересмотра популярного у иностранцев формата "все включено". В частности, обсуждается возможность отказа от предоставления алкоголя в рамках этой схемы.

"Система all inclusive сыграла ключевую роль в развитии нашего туристического сектора и принесла значительные результаты. Однако в свете текущих изменений, мы должны пересмотреть ее", — отметил бизнесмен Зафер Алкая.

Hurriyet добавляет, что владельцы отелей, неправительственные организации, агентства и чиновники давно высказываются против all inclusive, и турецкому туризму, по их мнению, нужно искать новые возможности.

Что говорят в РСТ и АТОР

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью NEWS. ru выразил сомнение в возможности отмены системы all inclusive в Турции. По его словам, обсуждения об этом идут уже около 10 лет, но система остается востребованной у туристов со всего мира.

"Нет оснований полагать, что Турция откажется от системы "все включено". В отелях начинают предлагать разнообразные варианты обслуживания, включая возможность заказа блюд по меню, но это не значит, что система будет отменена", — подчеркнул Горин.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян также считает, что формат "все включено" в Турции сохранят. Он отметил, что все больше гостиниц предлагают различные варианты этой системы. Мурадян подчеркнул, что нет предпосылок для законодательного запрета этой схемы и она остается важной частью туристической отрасли.

Другие мнения о системе "все включено"

Представители турецкого туристического сектора неоднократно предлагали изменить формат all inclusive. Например, в 2023 году гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур предложил сократить включение алкоголя в пакеты отдыха, аргументируя это ростом цен и высокими налогами на алкоголь.

Угур предложил рассмотреть модель, аналогичную той, что используется на круизных лайнерах, где алкоголь не входит в стоимость пакета, а покупается отдельно. Это могло бы помочь удержать цены на уровне, доступном для семей с детьми и повысить спрос на туры в Турцию.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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