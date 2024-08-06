Американская стюардесса Дестини в своем видеоролике на TikTok обратила внимание пассажиров на важность выбора одежды для полета. Она подчеркнула, что многие туристы ошибочно думают, что открытая обувь помогает избежать контакта с грязью на полах самолета. Однако, по ее словам, даже плотные носки не могут полностью защитить от инфекций.
Дестини рассказала, что в ходе работы нередко замечала следы мочи и других жидкостей на полу самолета, которые не всегда тщательно убираются. Она также добавила, что туалеты на борту могут быть даже менее гигиеничными, чем полы в салоне.
Пользователи TikTok были шокированы этими откровениями и задавались вопросом, почему авиакомпании не проводят более тщательную уборку самолетов. Дестини пояснила, что уборщики действительно стараются, но их работа ограничена по времени, что позволяет выполнить лишь поверхностную уборку.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.