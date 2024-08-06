Как правильно одеваться для полета: советы стюардессы

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Стюардесса раскрыла правду о чистоте самолетов

1:00
Туризм

Американская стюардесса Дестини в своем видеоролике на TikTok обратила внимание пассажиров на важность выбора одежды для полета. Она подчеркнула, что многие туристы ошибочно думают, что открытая обувь помогает избежать контакта с грязью на полах самолета. Однако, по ее словам, даже плотные носки не могут полностью защитить от инфекций.

Стюардесса раскрыла правду о чистоте самолетов
Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Дестини рассказала, что в ходе работы нередко замечала следы мочи и других жидкостей на полу самолета, которые не всегда тщательно убираются. Она также добавила, что туалеты на борту могут быть даже менее гигиеничными, чем полы в салоне.

Пользователи TikTok были шокированы этими откровениями и задавались вопросом, почему авиакомпании не проводят более тщательную уборку самолетов. Дестини пояснила, что уборщики действительно стараются, но их работа ограничена по времени, что позволяет выполнить лишь поверхностную уборку.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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