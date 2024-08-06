Как правильно одеваться для полета: советы стюардессы

Стюардесса раскрыла правду о чистоте самолетов

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американская стюардесса Дестини в своем видеоролике на TikTok обратила внимание пассажиров на важность выбора одежды для полета. Она подчеркнула, что многие туристы ошибочно думают, что открытая обувь помогает избежать контакта с грязью на полах самолета. Однако, по ее словам, даже плотные носки не могут полностью защитить от инфекций.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Дестини рассказала, что в ходе работы нередко замечала следы мочи и других жидкостей на полу самолета, которые не всегда тщательно убираются. Она также добавила, что туалеты на борту могут быть даже менее гигиеничными, чем полы в салоне.

Пользователи TikTok были шокированы этими откровениями и задавались вопросом, почему авиакомпании не проводят более тщательную уборку самолетов. Дестини пояснила, что уборщики действительно стараются, но их работа ограничена по времени, что позволяет выполнить лишь поверхностную уборку.