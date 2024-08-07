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В аэропорту Кольцово из-за лопнувшего пакета возникла паника

Туристы в Кольцово устроили давку после громкого хлопка

0:48
Туризм

В аэропорту Кольцово произошла паника из-за лопнувшего пакета, который приняли за взрыв или стрельбу. 

Туристы в Кольцово устроили давку после громкого хлопка
Фото: flickr.com by Stefan Krasowski, CC BY 2.0

Пассажиры, прибывшие из-за рубежа, стояли в очереди на паспортный контроль, когда раздался громкий хлопок. Люди подумали, что это взрыв или стрельба, и бросились к выходу, теряя вещи и документы. 

В зоне паспортного контроля началась давка. На выходе людей ждала полиция, скорая помощь и группа быстрого реагирования. 

Некоторые пассажиры уехали домой, забыв свои чемоданы. 

Аэропорт Кольцово подтвердил инцидент, заявив, что ситуация была урегулирована сотрудниками пограничной службы в течение нескольких минут. 

Причины произошедшего выясняются компетентными органами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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