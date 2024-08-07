В аэропорту Кольцово из-за лопнувшего пакета возникла паника

В аэропорту Кольцово произошла паника из-за лопнувшего пакета, который приняли за взрыв или стрельбу.
Пассажиры, прибывшие из-за рубежа, стояли в очереди на паспортный контроль, когда раздался громкий хлопок. Люди подумали, что это взрыв или стрельба, и бросились к выходу, теряя вещи и документы.
В зоне паспортного контроля началась давка. На выходе людей ждала полиция, скорая помощь и группа быстрого реагирования.
Некоторые пассажиры уехали домой, забыв свои чемоданы.
Аэропорт Кольцово подтвердил инцидент, заявив, что ситуация была урегулирована сотрудниками пограничной службы в течение нескольких минут.
Причины произошедшего выясняются компетентными органами.
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