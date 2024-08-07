Дебошир на рейсе Utair Сургут — Москва должен выплатить 1,5 млн рублей авиакомпании

Рамиль Шамелов выплатит 1,5 млн рублей Utair за дебош

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рамиль Шамелов, который устроил дебош на рейсе Utair Сургут — Москва, должен будет выплатить авиакомпании 1,5 млн рублей.

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, PDM

На борту самолета Шамелов выпил растворенный в воде порошок, после чего стал угрожать пассажирам и экипажу, разбил стакан, бил себя по лицу осколками и плевался в людей. Его пришлось привязать к креслу.

Из-за дебоша самолет был вынужден совершить внеплановую посадку в Перми. Пермский суд назначил Шамелову штраф в размере 600 тысяч рублей.

Utair подала иск, требуя компенсировать убытки от внеплановой посадки. Сургутский суд постановил, что Шамелов должен выплатить авиакомпании ещё 850 тысяч рублей, а также 11 тысяч рублей на судебные расходы.

Это очередной случай, когда пассажир самолета получил серьезное наказание за хулиганство.

Депутаты Госдумы уже предлагают создать единый реестр авиахулиганов, чтобы вовсе запретить таким людям летать на самолетах.