Массовая давка в аэропорту Екатеринбурга: пассажиры в панике бежали, оставляя вещи и документы

В аэропорту Кольцово туристы устроили давку, испугавшись громкого звука.

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации АТОР, прошлой ночью в международном аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" произошла массовая давка, в результате которой пострадали несколько человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик, CC BY-SA 3.0

Пресс-служба аэропорта сообщила, что в ночь на 6 августа из-за отклонения авиаперевозчиками от расписания одновременно прибыло несколько рейсов из зарубежных курортов (Турция и ОАЭ).

Свидетели происшествия рассказали, что в здании аэропорта кто-то лопнул бумажный пакет, после чего другой пассажир закричал "Бомба!". В панике люди побежали через паспортный контроль, теряя свои вещи, документы, сумки, обувь и покупки. В итоге многие не смогли пройти таможню по возвращении в Россию.

"Было очень страшно, когда толпа ломанулась напролом и крушила все вокруг. Когда все успокоились, один из очевидцев сообщил, что кого-то затянуло на эскалаторе. На полу валялись вещи, документы, напитки из дьюти-фри", — сообщил один из очевидцев.

По данным руководства аэропорта, два человека получили травмы, им оперативно оказали помощь сотрудники медпункта. Пограничники восстановили порядок через несколько минут.

Начато расследование обстоятельств произошедшего. Аэропорт "Кольцово" работает в обычном режиме.