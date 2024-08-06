Пассажиры Uzbekistan Airways жалуются на массовые кражи долларов на рейсах через Ташкент

Пассажиры из России жалуются на случаи краж на рейсах авиакомпании Uzbekistan Airways

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажиры авиакомпании Uzbekistan Airways, совершающие перелёты в Азию через Ташкент, сообщают в социальных сетях о массовых кражах долларов на борту во время рейсов.

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

По их словам, воры могут действовать в сговоре с сотрудниками аэропорта, которые при досмотре просят пассажиров доставать вещи из ручной клади, выявляя таким образом тех, кто перевозит крупные суммы наличных. Ночью, когда пассажиры спят, преступники вскрывают нужные сумки, заменяя украденное чем-то, чтобы жертва не сразу заметила пропажу.

Представитель авиакомпании сообщил SHOT, что благодаря бдительности пассажиров удалось задержать одного преступника. Однако он не успел украсть валюту, поэтому владелец не стал подавать заявление в полицию.

Предполагается, что кражи совершают представители китайской провинции Хэнань, часто летающие международными рейсами без багажа. Несмотря на то, что их причастность пока не доказана, бортпроводники уже предупреждены и ведут наблюдение за такими пассажирами.