Стало известно, с какими странами РФ будет увеличивать число чартерных перелётов

Депутат Волоцков: число чартерных перелётов будет увеличиваться с 2025 года

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество чартерных перелётов между Россией и странами Азии, а также Латинской Америки планируют увеличивать с 2025 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Волоцкова.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

По его словам, увеличение числа чартерных рейсов планируется до того момента, пока в нашей стране окончательно не заработает туристический проект "Пять морей и озеро Байкал". Сейчас проходят обсуждения насчёт вероятного субсидирования воздушных перевозок. При этом Алексей Волоцков отметил, что Владимир Путин поставил задачу о снятии барьеров для путешествий в страны, с которыми у РФ сложились дружеские отношения.

"Пять морей и озеро Байкал" является полномасштабным проектом. Он предусматривает строительство 10 курортов на берегу Азовского, Балтийского, Чёрного, Каспийского и Японского морей, а также озера Байкал.