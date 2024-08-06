Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lufthansa отменяет все рейсы в Тегеран, Тель-Авив и Бейрут
Самые социальные и зависимые от человека собачьи породы
Чтобы обставить кухню, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитали в Mr.Doors
На что обратить внимание будущим водителям при поиске автошколы
Фильм "Дэдпул и Росомаха" заработал более 820 миллионов долларов
Уличное освещение защищает городские деревья от насекомых
Как обеспечить петрушке оптимальные условия в августе
Футбольная секция ребёнка потребует от родителей финансовых вложений и дисциплины
NVIDIA прекращает выпуск RTX 3060: информация для покупателей
Стало известно, с какими странами РФ будет увеличивать число чартерных перелётов

Депутат Волоцков: число чартерных перелётов будет увеличиваться с 2025 года

0:59
Туризм

Количество чартерных перелётов между Россией и странами Азии, а также Латинской Америки планируют увеличивать с 2025 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Волоцкова.

Депутат Волоцков: число чартерных перелётов будет увеличиваться с 2025 года
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

По его словам, увеличение числа чартерных рейсов планируется до того момента, пока в нашей стране окончательно не заработает туристический проект "Пять морей и озеро Байкал". Сейчас проходят обсуждения насчёт вероятного субсидирования воздушных перевозок. При этом Алексей Волоцков отметил, что Владимир Путин поставил задачу о снятии барьеров для путешествий в страны, с которыми у РФ сложились дружеские отношения.

"Пять морей и озеро Байкал" является полномасштабным проектом. Он предусматривает строительство 10 курортов на берегу Азовского, Балтийского, Чёрного, Каспийского и Японского морей, а также озера Байкал.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
Последние материалы
Чтобы обставить кухню, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитали в Mr.Doors
На что обратить внимание будущим водителям при поиске автошколы
Фильм "Дэдпул и Росомаха" заработал более 820 миллионов долларов
Уличное освещение защищает городские деревья от насекомых
Как обеспечить петрушке оптимальные условия в августе
Депутат Волоцков: число чартерных перелётов будет увеличиваться с 2025 года
Футбольная секция ребёнка потребует от родителей финансовых вложений и дисциплины
NVIDIA прекращает выпуск RTX 3060: информация для покупателей
Аминева прокомментировала решение МОК допустить Иман Хелиф на Олимпиаду-2024
Шесть несложных правил приготовления идеальной окрошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.