Количество чартерных перелётов между Россией и странами Азии, а также Латинской Америки планируют увеличивать с 2025 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Волоцкова.
По его словам, увеличение числа чартерных рейсов планируется до того момента, пока в нашей стране окончательно не заработает туристический проект "Пять морей и озеро Байкал". Сейчас проходят обсуждения насчёт вероятного субсидирования воздушных перевозок. При этом Алексей Волоцков отметил, что Владимир Путин поставил задачу о снятии барьеров для путешествий в страны, с которыми у РФ сложились дружеские отношения.
"Пять морей и озеро Байкал" является полномасштабным проектом. Он предусматривает строительство 10 курортов на берегу Азовского, Балтийского, Чёрного, Каспийского и Японского морей, а также озера Байкал.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.