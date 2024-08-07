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Туристы могут получить компенсацию за заражение ротавирусом на курорте

Юрист Карабанов: как получить компенсацию за заражение ротавирусом на курорте

1:20
Туризм

Если отдыхающий на курорте турист заразится ротавирусом при купании в море, он может рассчитывать на денежную компенсацию. Для этого следует обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, после чего купальную зону, специально для этого оборудованную, проверят на соответствие санитарным требованиям, рассказал Общественной Службе Новостей кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов.

Юрист Карабанов: как получить компенсацию за заражение ротавирусом на курорте
Фото: Freepik by freepik, PDM

До этого российские туристы начали массово жаловаться на грязь и антисанитарию в Сочи и случаи заражения ротавирусом. По словам юриста, при подобных случаях нужно в первую очередь зафиксировать факт заражения в больнице. В заключении врача должно уточняться, что инфекция подхвачена после купания в определённом месте. После жалобы в ведомства и соответствующих проверок, владельцы мест отдыха или руководители территорий будут наказаны, объяснил Карабанов.

"Также в этом случае предусмотрен ряд мер вплоть до закрытия пляжа до момента, пока его не приведут в соответствие с действующими стандартами, чтобы он в первую очередь был безопасен для туристов", — подчеркнул он.

Пострадавшему должны возместить материальный и моральный ущерб, затраты на лечение и компенсацию времени отдыха, заключил адвокат.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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