Протесты против туристов набирают обороты в Европе

Протесты против туристов в Европе: рост цен на жилье вызывает недовольство

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Европе в этом году набрало обороты протестное движение, направленное против туристов. Акции протеста прошли в Испании, Нидерландах и Греции, сообщает издание e-vesti.ru. Основной причиной недовольства местных жителей, вышедших на демонстрации, стал рост цен на жилье. Квартиры в популярных у туристов городах поднимаются в цене настолько, что горожане уже не могут себе позволить проживание в них.

Фото: commons.wikimedia.org by Juke Schweizer, CC BY-SA 4.0

Например, в Барселоне местные молодые люди вынуждены снимать жилье сразу на несколько человек. Цены на квартиры здесь за последние десять лет поднялись на 68%. Похожая ситуация наблюдается на Балеарских островах: на Майорке это также привело к акциям протеста.

Туристы привозят в местные бюджеты миллионы евро ежегодно, но горожане мало что получают с этих денег и не видят своей выгоды в нашествиях гостей со всего мира. Венеция предлагает свой выход из ситуации, введя туристический сбор. Он действовал с 25 апреля по 14 июля этого года, но доход оказался не столь велик: казна города пополнилась на 2,4 млн евро.