Туристы поделились впечатлениями после поездки в Таганрог, сообщает издание RostovGazeta. Море, по словам одного отдыхающего, оказалось слишком грязным, и в нём много дохлой рыбы. Город также показался ему запущенным, а новинки архитектуры не отличаются хорошим вкусом.
Другие приезжие жаловались на плохие дороги, особенно подъезды к пляжу, где в песке много битого стекла. Отдельной проблемой стали насекомые и змеи, которые иногда попадались прямо в воде на пляже.
Вместе с тем туристы отметили прекрасную погоду и обилие зелени в старых районах города. Положительно оценили и городскую набережную. Также путешественникам понравились цены в местных магазинах.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.