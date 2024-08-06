Туристы жалуются на грязное море и мёртвую рыбу на российском курорте

Туристы жалуются на состояние пляжей и дорог на российском курорте

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы поделились впечатлениями после поездки в Таганрог, сообщает издание RostovGazeta. Море, по словам одного отдыхающего, оказалось слишком грязным, и в нём много дохлой рыбы. Город также показался ему запущенным, а новинки архитектуры не отличаются хорошим вкусом.

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Другие приезжие жаловались на плохие дороги, особенно подъезды к пляжу, где в песке много битого стекла. Отдельной проблемой стали насекомые и змеи, которые иногда попадались прямо в воде на пляже.

Вместе с тем туристы отметили прекрасную погоду и обилие зелени в старых районах города. Положительно оценили и городскую набережную. Также путешественникам понравились цены в местных магазинах.