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Тревел-блогер: где отдохнуть осенью лучше, чем летом

Тревел-блогер Наталия Ансталь: куда поехать отдыхать осенью

1:27
Туризм

Если вы не успели выбраться на море этим летом, у нас для вас отличная новость: осенью можно отдохнуть ничуть не хуже, при этом значительно дешевле. Если ваш отпуск запланирован на сентябрь и октябрь, стоит присмотреться к семи направлениям, которые перечислила в беседе с NEWS. ru тревел-блогер Наталия Ансталь.

Тревел-блогер Наталия Ансталь: куда поехать отдыхать осенью
Фото: unsplash.com by Evan Kirby evankirby2, PDM

Прежде всего, она посоветовала обратить внимание на Египет: осенью там нет такой безумной жары, как летом, а море ещё очень тёплое. То же самое можно сказать и об ОАЭ — в сентябре и октябре зной спадает, температура становится очень комфортной.

Кроме того, Ансталь считает отличной идеей провести осенний отпуск в Таиланде, Вьетнаме или на Шри-Ланке. Но идеальным вариантом остаются Мальдивские острова.

"Особенно я советую посетить в сентябре и октябре Мальдивы", — заявила блогер, подчеркнув, что в это время там уже не будут буйствовать циклоны, а значит, дожди не испортят отдых.

А если хочется максимально сэкономить, есть смысл отправиться в Турцию: в осенние месяцы там начинается самый приятный бархатный сезон — очень тёплое море, много фруктов и приятная погода без солнечных ожогов. Многие отели в сентябре и особенно октябре предлагают приятные скидки на проживание, а авиакомпании "выкидывают" билеты по смешным ценам.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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