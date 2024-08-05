Лучшие бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон: Крым и другие варианты

Лучшие бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на отдых как на российских, так и на зарубежных курортах начнут снижаться со второй половины сентября, по мнению вице-президента Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчяна. В интервью "Ленте.ру" он назвал Крым наиболее экономичным вариантом для путешествий в бархатный сезон.

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"Крым — это единственный регион, который либо не повысил цены по сравнению с прошлым годом, либо сделал это незначительно. Например, если отель в Сочи стоит 15 тысяч рублей за ночь, то аналогичный отель в Крыму обойдется в 8-9 тысяч рублей. Таким образом, цены в Крыму на 40-50 процентов ниже за такое же качество, сервис и питание. Разница в цене заметна особенно в отелях уровня 4-5 звезд", — пояснил эксперт по туризму.

По словам Мкртчяна, если вы ищете бюджетный отдых, то лучше выбрать Крым. Особенно выгодно отдыхать не на южном берегу, а на западном побережье Крыма. Евпатория, Керчь, Феодосия и Судак будут дешевле, чем Ялта, Алушта или Алупка.

С сентября цены на отдых в России начнут снижаться по всей территории, от Калининграда до Камчатки. Сначала снижение будет незначительным — около 15 процентов по сравнению с августом, но ближе к концу сентября снижение может составить до 20 процентов, особенно на побережье.

"Если кто-то хочет отдохнуть недорого, лучше отправиться во второй половине сентября. Теплая погода будет сохраняться, и купание в Черном и Каспийском морях будет вполне комфортным. Что касается зарубежных направлений, то Турция и Египет также подешевеют на 15-20 процентов со второй половины сентября. Исключение составляют только Арабские Эмираты, где самые низкие цены наблюдаются в августе из-за жары, а с 15 сентября цены начнут расти", — добавил он.