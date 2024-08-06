Мошенник взломал Telegram-аккаунт и похитил деньги у специалистов по туризму

Специалисты по туризму пострадали из-за мошенника

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты по туризму пострадали из-за мошенника, который взломал Telegram-аккаунт одного из профессионалов. Об это пишет портал "TourDom".

Фото: flickr.com by David Goehring, CC BY 2.0

Инцидент произошёл на прошлой неделе. В закрытом Telegram-чате для турагентов, туроператоров и других специалистов, которые работают с VIP-продуктом, появилось объявление. Согласно ему, на 14 августа освободилось несколько мест для подачи документов на получение визы во Францию. Объявление было размещено от имени специалиста.

Одна из участниц чата согласилась перевести "на карту партнёра" 100 тысяч рублей. Однако после транзакции все сообщения внезапно удалились. В аналогичной ситуации оказался ещё 1 человек.

Владелица аккаунта не подозревала о взломе. Она предположила, что оказалась в такой ситуации из-за рассылки.

Ранее Pravda.Ru писала, что эксперты предупредили о новых схемах мошенничества в сфере туризма.