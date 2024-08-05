Почему нельзя купаться в Анапе сейчас: подробности о шторме и ливнях

Туристам, отдыхающим в Анапе, запретили купаться в море из-за сильного шторма и интенсивных ливней, обрушившихся на популярный российский курорт. Об этом информирует Telegram-канал мэрии города.
Из-за прохождения мощного грозового фронта и значительных осадков спасатели не допускают людей в воду.
"Пожалуйста, будьте внимательны и не подвергайте свою жизнь и здоровье ненужному риску", — подчеркнули в администрации. Также представители мэрии настоятельно советуют усилить контроль за детьми.
Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.