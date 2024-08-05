Приморье: 200 тысяч иностранных туристов за полгода – как регион привлекает гостей

Иностранцы массово устремились в Приморье

Иностранцы массово начали посещать Приморье: за первую половину 2024 года регион принял около 200 тысяч зарубежных туристов, сообщает Kp. ru, ссылаясь на председателя правительства края Веру Щербину.

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, CC BY-SA 3.0

С января по июнь 2024 года Приморье посетило почти 1,5 миллиона путешественников, и местные власти ставят цель привлечь до пяти миллионов отдыхающих. Щербина отметила, что туристический сезон в крае проходит успешно, с каждым годом количество посетителей растет. Иностранцы проявляют активный интерес к местной культуре и достопримечательностям, добавила она.