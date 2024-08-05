Туроператоры в Египте усиливают безопасность для российских туристов: отдельные группы и транспорт

Туроператоры в Египте усиливают безопасность для российских туристов

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры в Египте начали внедрять дополнительные меры безопасности для российских туристов, включая организацию отдельного транспорта, чтобы предотвратить смешивание с гражданами Польши и Украины.

Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Одна из российских туристок, отдыхавшая в Египте с матерью, рассказала о своём опыте, подчеркнув необходимость встречи с отдельным гидом из-за ужесточения контроля за прибывающими. Теперь экскурсоводы формируют отдельные группы для россиян, чтобы избежать возможных конфликтов.

По её словам, на отпуск для двух человек было потрачено 350 тыс. рублей: 54 доллара на визы, 15 долларов на чаевые и 100 долларов на фотографии. Стоимость путёвки на 11 ночей составила 202 тыс. рублей, включая топливный сбор.