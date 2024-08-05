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Санкт-Петербург vs Москва: доходность отелей Петербурга в июне превысила показатели Москвы

Санкт-Петербург обогнал Москву по доходности отелей в июне 2024

1:24
Туризм

В июне 2024 года благодаря высокой туристической активности цена и доходность номеров в отелях Санкт-Петербурга значительно превысили аналогичные показатели в Москве, сообщают специалисты IBC Real Estate.

Санкт-Петербург обогнал Москву по доходности отелей в июне 2024
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Средняя стоимость номера в гостиницах Санкт-Петербурга составила 15,3 тысячи рублей в сутки, что на 45% выше, чем в московских отелях. Высокая стоимость проживания обеспечила доходность на номер в Санкт-Петербурге на уровне 12 тысяч рублей, что на 42% выше московского показателя, несмотря на более низкий уровень загрузки.

Эксперты отмечают, что одним из факторов стремительного роста операционных показателей в Санкт-Петербурге в июне стал Петербургский международный экономический форум — главное деловое событие в России.

В июне текущего года наибольший прирост загрузки был зафиксирован в гостиницах люксового сегмента, достигнув 68% (+14 п. п. г/г). Это свидетельствует о возросшем интересе туристов к проживанию в отелях высокого уровня комфорта. Средняя цена номера в отелях люкс превысила 100 тысяч рублей, что привело к росту доходности на номер до 69,3 тысячи рублей (+31% г/г).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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