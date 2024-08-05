В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя на курортах покупать меха и кожу у частных торговцев

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, какие правила безопасности нужно соблюдать на курортах.
Туристам посоветовали есть и пить только в тех заведениях, где соблюдены санитарные нормы. Фрукты и овощи стоит мыть только кипячёной или бутилированной водой. А вот продукты традиционной национальной кухни на улице лучше не пробовать.
"Не покупайте меховые и кожаные изделия, а также животных и птиц у частных торговцев. Строго соблюдайте правила личной гигиены!" — приводит слова экспертов "Чемпионат".
Также важно купаться только в тех водоемах и бассейнах, рядом с которыми оборудована пляжная зона. При этом, ложиться на песок или же ходить босиком не стоит.
Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.