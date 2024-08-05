В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя на курортах покупать меха и кожу у частных торговцев

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Роспотребнадзор: Не следует ложиться на песок и ходить без обуви на пляже

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Туризм

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, какие правила безопасности нужно соблюдать на курортах.

Роспотребнадзор: Не следует ложиться на песок и ходить без обуви на пляже
Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, CC0

Туристам посоветовали есть и пить только в тех заведениях, где соблюдены санитарные нормы. Фрукты и овощи стоит мыть только кипячёной или бутилированной водой. А вот продукты традиционной национальной кухни на улице лучше не пробовать.

"Не покупайте меховые и кожаные изделия, а также животных и птиц у частных торговцев. Строго соблюдайте правила личной гигиены!" — приводит слова экспертов "Чемпионат".

Также важно купаться только в тех водоемах и бассейнах, рядом с которыми оборудована пляжная зона. При этом, ложиться на песок или же ходить босиком не стоит.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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