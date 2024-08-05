Как избежать проблем со здоровьем на курорте: советы Роспотребнадзора

На отдыхе важно соблюдать осторожность, чтобы избежать проблем со здоровьем. Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями по безопасному отдыху на курортах.
Во-первых, выбирайте только те заведения, где соблюдаются санитарные нормы, для питания и питья. Овощи и фрукты следует мыть только кипячёной или бутилированной водой. Постарайтесь избегать уличной еды, особенно если это национальные блюда.
Для купания лучше выбирать только бассейны и специально оборудованные водоёмы с обустроенной пляжной зоной. Не ложитесь на песок без подстилки и не ходите босиком.
Не покупайте меховые и кожаные изделия, а также животных и птиц у частных продавцов. Соблюдайте правила личной гигиены для сохранения здоровья!
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