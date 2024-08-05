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Как избежать проблем со здоровьем на курорте: советы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор публикует советы по безопасному отдыху на курортах

Туризм

На отдыхе важно соблюдать осторожность, чтобы избежать проблем со здоровьем. Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями по безопасному отдыху на курортах.

Роспотребнадзор публикует советы по безопасному отдыху на курортах
Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Во-первых, выбирайте только те заведения, где соблюдаются санитарные нормы, для питания и питья. Овощи и фрукты следует мыть только кипячёной или бутилированной водой. Постарайтесь избегать уличной еды, особенно если это национальные блюда.

Для купания лучше выбирать только бассейны и специально оборудованные водоёмы с обустроенной пляжной зоной. Не ложитесь на песок без подстилки и не ходите босиком.

Не покупайте меховые и кожаные изделия, а также животных и птиц у частных продавцов. Соблюдайте правила личной гигиены для сохранения здоровья!

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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