Цена проезда в плацкартных вагонах выросла на 23% в первой половине 2024 года: что стоит знать

Проезд в плацкарте подорожал на 23%

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стоимость проезда в плацкартных вагонах нефирменных поездов в России возросла на 23% в первой половине 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщает Росстат. Эксперты связывают этот рост с аномально высоким спросом на внутренний туризм.

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Представитель Федеральной пассажирской компании объяснил, что летом и в декабре наступает высокий сезон путешествий, когда цены на билеты традиционно высоки. По итогам первого полугодия 2024 года средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне составила 287 рублей за 100 километров пути.

"В высокий сезон, как летом или в декабре, цены будут выше, в то время как в менее активные месяцы, такие как февраль или ноябрь, они снижаются", — пояснил он.

В Росстате напомнили, что тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах регулируются государством. В Федеральной антимонопольной службе добавили, что тарифы на дальние перевозки в регулируемом сегменте корректируются в соответствии с прогнозом социально-экономического развития.