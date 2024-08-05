Как насладиться роскошью пятизвездочного отеля, не бронируя номер: советы от экспертов

Цены на бронирование номеров в пятизвездочных отелях могут порой быть неприятным сюрпризом. Однако опытные путешественники знают, что насладиться роскошью можно и при ограниченном бюджете.
"Я обожаю роскошные бары при отелях — их дизайн, атмосферу и напитки. Я всегда включаю визит в отельный бар в свой маршрут. Даже если некоторые из них довольно дорогие, стоит заглянуть туда", — рассказала HuffPost Джессика ван Доп Дехесус, основательница портала The Dining Traveler.
Рестораны и бары при отелях обычно открыты для всех, и вам не обязательно быть постояльцем, чтобы насладиться атмосферой роскошного отдыха, заказав чашку кофе. Часто такие заведения могут похвастаться великолепными видами на город.
Кэти Макинтош, тревел-блогер, также советует добавить немного роскоши в отпуск, посетив спа-центр и заказав массаж.
"Обратите внимание на счастливые часы и акции. При заказе спа-процедур гости часто получают доступ ко всей зоне спа, включая бассейн отеля", — поделилась она.
Важно заранее уточнить условия посещения на ресепшене или по телефону — иногда нужную информацию можно найти на сайте гостиницы. Более того, некоторые сети отелей предлагают завтрак в формате шведского стола для не постояльцев за дополнительную плату. Такие предложения редко рекламируются, но отели заинтересованы в дополнительном доходе — стоит уточнить, какие услуги доступны для тех, кто не останавливается в отеле.
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