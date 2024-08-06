Пассажирке "Уральских авиалиний" предложили пересадить щенка в бизнес-класс

Туристке на рейсе из Москвы в Екатеринбург предложили оставить щенка в бизнес-классе

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристке, летевшей с щенком на рейсе "Уральских авиалиний" из Москвы в Екатеринбург, предложили пересадить животное в бизнес-класс, так как свободного места рядом с ней в экономе не оказалось.

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, PDM

Пассажирка летела с двухмесячным щенком в переноске, для которого было куплено соседнее место. Однако, когда она зашла в самолет и показала билет, ей сказали, что её место в 23-м ряду, но места для щенка там не оказалось. Стюардесса предложила отдать переноску с щенком в бизнес-класс.

Пассажирка потребовала пересадить ее вместе со щенком в бизнес-класс, но ей отказали, сославшись на правила.

Ситуацию разрешили соседи пассажирки — мама с дочкой, которые согласились поменяться местами и уступить свои возле иллюминатора женщине с щенком, где должна быть установлена переноска. Других подходящих мест для щенка в экономе, по мнению туристки, на борту не было.