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Пассажирке "Уральских авиалиний" предложили пересадить щенка в бизнес-класс

Туристке на рейсе из Москвы в Екатеринбург предложили оставить щенка в бизнес-классе

0:59
Туризм

Туристке, летевшей с щенком на рейсе "Уральских авиалиний" из Москвы в Екатеринбург, предложили пересадить животное в бизнес-класс, так как свободного места рядом с ней в экономе не оказалось.

Туристке на рейсе из Москвы в Екатеринбург предложили оставить щенка в бизнес-классе
Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, PDM

Пассажирка летела с двухмесячным щенком в переноске, для которого было куплено соседнее место. Однако, когда она зашла в самолет и показала билет, ей сказали, что её место в 23-м ряду, но места для щенка там не оказалось. Стюардесса предложила отдать переноску с щенком в бизнес-класс.

Пассажирка потребовала пересадить ее вместе со щенком в бизнес-класс, но ей отказали, сославшись на правила.

Ситуацию разрешили соседи пассажирки — мама с дочкой, которые согласились поменяться местами и уступить свои возле иллюминатора женщине с щенком, где должна быть установлена переноска. Других подходящих мест для щенка в экономе, по мнению туристки, на борту не было.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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